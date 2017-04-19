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"Локомотив" намерен выкупить арендованного у "Рубина" футболиста Кверквелию

Спорт
19 апреля, 16:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Защитник перешел в "Локомотив" на правах аренды в зимнее трансферное окно
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Соломон Кверквелия (слева)

Соломон Кверквелия (слева)

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский футбольный клуб "Локомотив" хочет выкупить арендованного у казанского "Рубина" грузинского защитника Соломона Кверквелию. Об этом журналистам заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

Кверквелия перешел в "Локомотив" на правах аренды в зимнее трансферное окно, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 25-летний защитник провел восемь матчей в составе столичной команды.

"Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки", - заявил Геркус.

После 23 туров чемпионата России "Локомотив" набрал 34 очка и занимает пятое место в таблице.

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