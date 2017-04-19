Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правил

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул важность ситуаций, когда спортсмены признают свою вину в нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил журналистам.
В среду стало известно, что пять российских легкоатлетов - Антонина Кривошапка, Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев - признали свою вину в употреблении запрещенных веществ.
"Признание вины спортсменами - это всегда важно. Потому что когда уличенные спортсмены начинают говорить, что этого не совершали, это вызывает сомнения у наших коллег. А если ты признаешься, это помогает выявить истину. Спортсмен всегда будет наказан, но важно, кто подстрекал его, часто такие люди остаются в стороне", - сказал Мутко. Вице-премьер напомнил, что недавно было ужесточено наказание за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов.
Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года. Согласно документу, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.