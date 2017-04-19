Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работы

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Улучшение результатов московского "Локомотива" в весенней части сезона является результатом планомерной работы, которая ведется с прошлого лета. Такое мнение журналистам высказал президент столичного клуба Илья Геркус.
В чемпионате России "Локомотив" в 23 матчах набрал 34 очка и занимает пятое место в таблице. 2 мая в Сочи московская команда сыграет в финале Кубка России с екатеринбургским "Уралом".
"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - сказал Геркус.