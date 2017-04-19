Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работы

Спорт
19 апреля, 17:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В чемпионате России "Локомотив" в 23 матчах набрал 34 очка и занимает пятое место в таблице
Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Улучшение результатов московского "Локомотива" в весенней части сезона является результатом планомерной работы, которая ведется с прошлого лета. Такое мнение журналистам высказал президент столичного клуба Илья Геркус.

В чемпионате России "Локомотив" в 23 матчах набрал 34 очка и занимает пятое место в таблице. 2 мая в Сочи московская команда сыграет в финале Кубка России с екатеринбургским "Уралом".

"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - сказал Геркус.

Смотрите также

Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста Миранчука
Геркус: "Локомотив" гордится своими футболистами, которые помогли пострадавшим в ДТП
Геркус: ФК "Локомотив" удачно провел трансферное окно с финансовой точки зрения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама