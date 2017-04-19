Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Заявления сенатора США Ричарда Блюменталя о том, что Россия должна быть лишена права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, никак не связаны со спортом. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее Блюменталь заявил, что он намерен написать письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом", - сказал Мутко.

"Знаю, что вопрос неучастия в турнире национальными федерациями не обсуждается. В целом нас это не тревожит. Этот процесс необратим", - добавил Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.