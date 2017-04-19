Геркус: Лоськов скоро сыграет за "Локомотив"

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренер московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в текущем сезоне точно сыграет в официальном матче железнодорожников. Об этом журналистам сообщил президент столичного футбольного клуба Илья Геркус.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В феврале было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока. Ранее неоднократно сообщалось, что "Локомотив" намерен организовать для него прощальный матч, причем не выставочную встречу, а официальную.

"Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится", - сказал Геркус.

Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и голов (99) в национальных первенствах. В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.