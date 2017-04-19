Мутко: российское ТВ готово заплатить за показ ЧМ-2018 на 15-20% больше, чем ЧМ-2014

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские телеканалы готовы заплатить за трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года сумму, на 15-20% превышающую ту, которая была отдана за показ игр чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Наши каналы готовы заплатить сумму на 15-20 процентов больше, чем за права на чемпионат мира в Бразилии, нет вопросов. Но когда цена за права выше в разы (чем цена за права предыдущего чемпионата мира), то каналы не смогут окупить их приобретение. Это простая вещь, все можно подсчитать на калькуляторе, просто нужно взять 90 минут матча и сумму, которую можно заработать за это время на рекламе", - сказал он.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018 за $120 млн, которые затребовала Международная федерация футбола (ФИФА). За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.