Мутко: "Спартак" еще рано короновать, интрига в РФПЛ сохраняется

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что московский "Спартак" еще рано поздравлять с победой в чемпионате России, интрига в турнире еще сохраняется. Об этом он заявил журналистам.

За семь туров до завершения чемпионата лидирующий "Спартак" на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков - "Зенит".

"Расстраиваюсь ли я, что борьба в чемпионате завершилась так рано? Прекратите вы, осталось еще семь туров. Два поражения, а затем тебя начинает потряхивать", - сказал Мутко.

"Не надо никого короновать. Есть не только "Зенит", но и ЦСКА, который демонстрирует хорошую игру. Этим и прекрасен этот чемпионат, что интрига сохраняется", - добавил Мутко.

В воскресенье "Спартак" в Москве обыграл "Зенит" со счетом 2:1, что позволило красно-белым увеличить отрыв от второго места до 10 очков. "Матч "Спартак" - "Зенит" прошел на очень хорошем уровне, это украшение чемпионата, его вывеска. Обе команды показали высокий уровень игры, европейского класса. Это спорт, всегда есть победители и проигравшие", - отметил Мутко.

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". Встреча состоится 22 апреля.