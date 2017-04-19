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Мутко: "Спартак" еще рано короновать, интрига в РФПЛ сохраняется

Спорт
19 апреля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
За семь туров до завершения чемпионата "Спартак" на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков - "Зенит"
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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что московский "Спартак" еще рано поздравлять с победой в чемпионате России, интрига в турнире еще сохраняется. Об этом он заявил журналистам.

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За семь туров до завершения чемпионата лидирующий "Спартак" на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков - "Зенит".

"Расстраиваюсь ли я, что борьба в чемпионате завершилась так рано? Прекратите вы, осталось еще семь туров. Два поражения, а затем тебя начинает потряхивать", - сказал Мутко.

"Не надо никого короновать. Есть не только "Зенит", но и ЦСКА, который демонстрирует хорошую игру. Этим и прекрасен этот чемпионат, что интрига сохраняется", - добавил Мутко.

В воскресенье "Спартак" в Москве обыграл "Зенит" со счетом 2:1, что позволило красно-белым увеличить отрыв от второго места до 10 очков. "Матч "Спартак" - "Зенит" прошел на очень хорошем уровне, это украшение чемпионата, его вывеска. Обе команды показали высокий уровень игры, европейского класса. Это спорт, всегда есть победители и проигравшие", - отметил Мутко.

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". Встреча состоится 22 апреля.

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