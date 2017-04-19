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ФИФА: два новых спонсора ЧМ-2018 будут объявлены в ближайшее время

Спорт
19 апреля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что ФИФА имеет проблемы с поиском спонсоров для проведения мирового первенства
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© EPA/DOMINIC STEINMANN

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Четыре спонсора чемпионата мира 2018 года в России на данный момент известны, еще два будут объявлены в ближайшее время. Об этом журналистам заявил коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что ФИФА имеет проблемы с поиском спонсоров для проведения мирового первенства.

"Да, при проведении чемпионата мира 2014 года в Бразилии у нас было шесть спонсоров, но вы знаете, что в прошлом году в ФИФА были большие изменения. У нас уже есть четыре спонсора, еще два объявим в скором времени. Не знаю, появятся ли новые спонсоры до или после Кубка конфедераций, но они будут, мы ведем переговоры", - сказал Ле Флок.

"Это могут быть как российские компании, так и европейские", - уточнил коммерческий директор, отметив, что не может комментировать статью Financial Times о проблемах ФИФА со спонсорами, поскольку не читал ее.

Ранее агентство Блумберг также опубликовало материал о нехватке коммерческих партнеров у международной федерации, отметив, что на данный момент ФИФА имеет лишь девять спонсоров при 20 во время чемпионата мира 2014 года. При этом спонсорство от ЧМ-2014 принесло в казну ФИФА $404 млн в сравнении с $246 млн, которые удалось получить в 2015 году. ФИФА ответило агентству, что процесс привлечения спонсоров продолжается и в будущем их число возрастет.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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