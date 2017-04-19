Сорокин: отставание строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет скоро ликвидировано

Чемпион мира Жилберто Силва пообещал к Кубку конфедераций выучить состав сборной РоссииСпорт 19 апреля, 18:55
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро ПетербургаПроисшествия 19 апреля, 18:37
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе кабминаПолитика 19 апреля, 18:36
Сорокин: отставание строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет скоро ликвидированоСпорт 19 апреля, 18:19
ТАСС расскажет о событиях КЭФ-2017 в режиме реального времениНовости агентства 19 апреля, 18:15
Глушаков: все команды настраиваются на "Спартак" как на последний бойСпорт 19 апреля, 18:10
СМИ: ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдумаМеждународная панорама 19 апреля, 18:10
Мэр Нью-Йорка призвал искать связи с Россией в налоговой декларации ТрампаМеждународная панорама 19 апреля, 18:09
Эксперт: российский мониторинг питьевой воды контролирует не все вредные веществаСоциальная ответственность 19 апреля, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вернется в график в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Строительство стадиона в Самаре в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу ведется с 2014 года, объект должен быть сдан до конца текущего года. Рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион возводится на въезде в Самару, около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.
"Отставание пока не ликвидировано, но оно будет ликвидировано в ближайшее время. В целом подрядчик набрал хороший темп, скоро все будет решено. Проект в очередной раз находится на экспертизе, но корректировка проекта - это нормальный процесс", - отметил Сорокин.
"Для строителей это оказался сложный стадион, особое место, большой объем строительства, в режим наследия заложено много всего вокруг стадиона. Сложности подрядчика вполне понятны", - добавил Сорокин.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.
Самара примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал.