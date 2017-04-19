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Сорокин: отставание строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет скоро ликвидировано

Спорт
19 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Объект должен быть сдан до конца текущего года
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Строительство стадиона в Самаре

Строительство стадиона в Самаре

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вернется в график в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Строительство стадиона в Самаре в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу ведется с 2014 года, объект должен быть сдан до конца текущего года. Рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион возводится на въезде в Самару, около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.

"Отставание пока не ликвидировано, но оно будет ликвидировано в ближайшее время. В целом подрядчик набрал хороший темп, скоро все будет решено. Проект в очередной раз находится на экспертизе, но корректировка проекта - это нормальный процесс", - отметил Сорокин.

"Для строителей это оказался сложный стадион, особое место, большой объем строительства, в режим наследия заложено много всего вокруг стадиона. Сложности подрядчика вполне понятны", - добавил Сорокин.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.

Самара примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал.

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