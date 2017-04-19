КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 675 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 675 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Спартак" был оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, использование пиротехнических изделий, бросание зрителями предметов на поле, демонстрацию несогласованных баннеров, публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику. "Зенит" по итогам встречи за использование болельщиками пиротехнических средств был оштрафован на 100 тысяч рублей.

По итогам матча "Рубин" - "Краснодар" на 10 тысяч рублей был оштрафован главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Также за такой же проступок были оштрафованы главный тренер "Терека" Рашид Рахимов (матч "Оренбург" - "Терек", 30 тысяч рублей) и тренер "Крыльев Советов" Гаэтано Петрелли (матч "Анжи" - "Крылья Советов", 10 тысяч рублей).

По итогам матча "Арсенал" - "Локомотив" за поведение болельщиков команды были оштрафованы соответственно на 60 тысяч и 180 тысяч рублей. ЦСКА за поведение зрителей в игре с "Ростовом" был оштрафован на 70 тысяч рублей.