Чемпион мира Жилберто Силва пообещал к Кубку конфедераций выучить состав сборной России

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Жилберто Силва пообещал к Кубку конфедераций 2017 года выучить состав сборной России. Об этом он сказал журналистам.
"Мне стыдно, но не могу назвать никого из нынешнего состава вашей сборной. Обещаю, что к Кубку конфедераций и чемпионату мира выучу всех. Зато я знаю некоторых игроков прошлых лет. Например, Дмитрия Сенникова, братьев Березуцких и, конечно, Андрея Аршавина, хотя он играл за "Арсенал" уже после моего ухода из команды", - сказал бразилец.
На данный момент две команды гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года - сборная России как страна- организатор и сборная Бразилии, досрочно обеспечившая себе путевку на турнир в квалификации.