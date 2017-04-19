WADA: назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не соответствует дорожной карте

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствует дорожной карте по восстановлению работы агентства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В середине марта был утвержден состав наблюдательного совета РУСАДА, его председателем стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева, кандидатуру которой выдвинул Олимпийский комитет России.
"Как мы заявляли, назначение (Исинбаевой) не соответствует разработанной WADA дорожной карте", - говорится в ответе WADA.
Президент WADA Крейг Риди пояснил ТАСС, что оценку этому назначению сделает независимый комитет агентства по оценке и соответствию кодексу. 13 апреля председатель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой не способствует и восстановлению ВФЛА.
Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Позднее РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.