Россиянка Горячкина обыграла соотечественницу Пустовойтову на ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над соотечественницей Дарьей Пустовойтовой в матче восьмого тура женского чемпионата Европы.

Горячкина не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она делит лидерство с грузинкой Наной Дзагнидзе. В активе спортсменок по 6,5 очков.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.