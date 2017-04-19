"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два года

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" условно отстранены от участия в клубных турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения на один сезон будет применена. Также оба клуба оштрафованы на €100 тысяч.
В прошлый четверг перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" (2:1) более тысячи болельщиков выбежали на поле. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. В итоге встреча началась на 45 минут позже.
"Ответственность за беспорядки на стадионе несут болельщики обоих клубов", - говорится в заявлении УЕФА.
На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.
Ответный матч пройдет 20 апреля в Стамбуле, начало в 22:05 мск.