"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" условно отстранены от участия в клубных турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения на один сезон будет применена. Также оба клуба оштрафованы на €100 тысяч.

В прошлый четверг перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" (2:1) более тысячи болельщиков выбежали на поле. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. В итоге встреча началась на 45 минут позже.

"Ответственность за беспорядки на стадионе несут болельщики обоих клубов", - говорится в заявлении УЕФА.

На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.

Ответный матч пройдет 20 апреля в Стамбуле, начало в 22:05 мск.