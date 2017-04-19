Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два года

Спорт
19 апреля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
УЕФА также оштрафовал клубы на €100 тысяч
Поделиться
Материал из 1 страницы
Беспорядки на матче "Лион" - "Бешикташ"

Беспорядки на матче "Лион" - "Бешикташ"

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" условно отстранены от участия в клубных турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения на один сезон будет применена. Также оба клуба оштрафованы на €100 тысяч.

В прошлый четверг перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" (2:1) более тысячи болельщиков выбежали на поле. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. В итоге встреча началась на 45 минут позже.

"Ответственность за беспорядки на стадионе несут болельщики обоих клубов", - говорится в заявлении УЕФА.

На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.

Ответный матч пройдет 20 апреля в Стамбуле, начало в 22:05 мск.

Смотрите также

Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в Лионе
Президент "Лиона": некоторые турецкие фанаты приехали на матч ЛЕ в Лион из Германии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
6
СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама