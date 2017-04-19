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Главный тренер сборной России по хоккею Знарок присоединится к команде после 22 апреля

Спорт
19 апреля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Вместе со Знарком работу с командой начнут его помощники Илья Воробьев и Харийс Витолиньш
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Олег Знарок

Олег Знарок

© EPA/Bjorn Larsson Rosvall

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок присоединится к команде для подготовки к чемпионату мира после 22 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Вместе со Знарком работу с командой начнут его помощники Илья Воробьев и Харийс Витолиньш, также в расположение команды прибудет нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Италии, Латвии, Дании и Германии.

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