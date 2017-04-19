Гендиректор клуба: ТХК доиграл сезон в Высшей хоккейной лиге благодаря поддержке ФХР

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поддержка Федерации хоккея России (ФХР) позволила ТХК доиграть сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) до конца. Об этом ТАСС заявил генеральный директор тверского клуба Кирилл Пафифов.

В конце прошлого года сообщалось, что ТХК испытывал серьезные финансовые трудности и имел долги по заработной плате. Под вопросом было дальнейшее участие команды в чемпионате ВХЛ.

"Вряд ли я могу быть полностью объективным, ведь в прошедшем сезоне наш клуб был в ФХР на особом счету, поскольку являлся базовым при подготовке ко зимней Универсиаде-2017. Могу лишь сказать, что когда по ходу сезона встал вопрос о существовании клуба, то решить его положительно удалось лишь с помощью ФХР, да и множество других подготовительных вопросов было закрыто с помощью федерации. Мы своими глазами увидели, что такое по- настоящему солидный уровень, уровень сборной: все наши пожелания удовлетворялись еще на стадии их появления. Поэтому не выиграть в таких условиях Универсиаду мы просто не могли", - отметил Пафифов.

ТХК вышел в 1/8 финала плей-офф ВХЛ, где уступил тюменскому "Рубину" со счетом 0-4 в серии.