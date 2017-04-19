Футболист Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лиги

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Финляндии Алексей Еременко после годичной паузы возобновил карьеру в клубе четвертого дивизиона чемпионата Финляндии. Об этом сообщает издание Vasabladet.

34-летний полузащитник дебютировал в составе "Спартака" из Хельсинки в матче 1-го тура чемпионата. Еременко не играл с весны прошлого года, когда выступал за клуб СЖК.

В период с 2006 по 2009 год Еременко выступал за раменский "Сатурн", а с 2011 по 2013 год - за казанский "Рубин".