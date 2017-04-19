Хоккеист "Филадельфии" Жиру сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Клод Жиру вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

В регулярном чемпионате НХЛ капитан "Филадельфии" Жиру в 82 матчах набрал 58 (14 шайб + 44 передачи) очков.

Из 18 игроков, включенных в состав, пять стали чемпионами мира 2016 года - вратарь Кальвин Пикар, защитник Майкл Матесон, форварды Мэтт Дюшен, Райан О'Райлли и Майкл Шайфли. Наряду с Дюшеном и О'Райлли Жиру является победителем Кубка мира, который прошел прошлой осенью в Торонто. Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира будет Джон Купер, возглавляющий клуб НХЛ "Тампа-Бэй".

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная Канады перед турниром проведет тренировочный сбор в Женеве, в рамках которого 2 мая проведет контрольный матч со швейцарцами.