Хоккеист "Филадельфии" Жиру сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Клод Жиру вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.
В регулярном чемпионате НХЛ капитан "Филадельфии" Жиру в 82 матчах набрал 58 (14 шайб + 44 передачи) очков.
Из 18 игроков, включенных в состав, пять стали чемпионами мира 2016 года - вратарь Кальвин Пикар, защитник Майкл Матесон, форварды Мэтт Дюшен, Райан О'Райлли и Майкл Шайфли. Наряду с Дюшеном и О'Райлли Жиру является победителем Кубка мира, который прошел прошлой осенью в Торонто. Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира будет Джон Купер, возглавляющий клуб НХЛ "Тампа-Бэй".
Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная Канады перед турниром проведет тренировочный сбор в Женеве, в рамках которого 2 мая проведет контрольный матч со швейцарцами.