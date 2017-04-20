"Реал" обыграл "Дарюшшафаку" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский "Реал" одержал победу над турецкой "Дарюшшафакой" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 83:75.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Серхио Льюль, набравший 23 очка.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Реала". Следующий матч серии пройдет 21 апреля также в Мадриде.