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"Реал" обыграл "Дарюшшафаку" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Спорт
20 апреля, 0:10 UTC+3
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 83:75
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский "Реал" одержал победу над турецкой "Дарюшшафакой" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 83:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Серхио Льюль, набравший 23 очка.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Реала". Следующий матч серии пройдет 21 апреля также в Мадриде. 

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