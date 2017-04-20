Полуфиналисты футбольной Лиги Европы определятся в матчах четверга

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в четырех европейских городах. В Стамбуле при повышенных мерах безопасности сыграют местный "Бешикташ" и французский "Лион".

"Лион" называется одним из главных фаворитов на выход в финал второго по значимости еврокубка, однако в домашней игре недельной давности команде не удалось добиться решающего преимущества. "Лион" выиграл со счетом 2:1, однако главными событиями матча стал выход на поле сотен болельщиков хозяев, которые таким образом спасались от бомбардировки файерами со стороны турок. Гости оказались едва ли не в большинстве на стадионе в Лионе, и проведение матча оказалось под угрозой - его начало было задержано почти на час.

Теперь "Лиону" придется играть в Стамбуле на 42-тысячной "Бешикташ-Арене". После матча в Лионе французская сторона заявила о нежелании ехать в Турцию, особенно на фоне ожидавшихся в этой стране беспорядков после конституционного референдума. Однако обстановка в Турции спокойная, и матч состоится - причем со зрителями. Было объявлено, что оба клуба оштрафованы на €100 тысяч каждый и условно отстранены от участия в еврокубках на год. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал, что в беспорядках виноваты болельщики обоих клубов.

В любом случае "Лиону" будет непросто удержать минимальное преимущество в счете, ведь хозяев устраивает победа 1:0. В 1/8 финала "Лион" после домашней победы над итальянской "Ромой" со счетом 4:2 едва не растерял преимущество в Риме, проиграв 1:2. Тогда как "Бешикташ" выиграл оба матча плей-офф Лиги Европы - у "Хапоэля" из Беэр-Шевы (2:1) и греческого "Олимпиакоса" (4:1). Еврокубковый сезон "Бешикташ" начинал в Лиге чемпионов, где трижды на своем стадионе сыграл вничью. Потерянных домашних очков стамбульцам во многом и не хватило для выхода в плей- офф главного еврокубка.

Матч "Бешикташ" - "Лион", как и остальные встречи четверга, начнется в 22:05 мск. Главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии.

Сыграть лучше "Ростова"

Английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с бельгийским "Андерлехтом", первая игра завершилась со счетом 1:1. Такого же результата команда Жозе Моуринью добилась в первом гостевом матче предыдущей стадии с "Ростовом", на своем поле взяв верх со счетом 1:0. "Манчестер Юнайтед" остается главным фаворитом Лиги Европы.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" победил лидера чемпионата Англии "Челси" (2:0), хотя и продолжает занимать пятое место. Не исключено, выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов манкунианцы смогут лишь благодаря победе в Лиге Европы. "Манчестер Юнайтед" является одним из самых титулованных клубов Европы, который трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, а в 1991 году - Кубок обладателей кубков. Однако ни Кубок УЕФА, ни Лигу Европы ранее манкунианцы не выигрывали.

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, главный арбитр - Антонио Ундиано Мальенко из Испании.

"Сельта" из Виго отправится в бельгийский Генк в гости к местному клубу, победив на своем поле со счетом 3:2. Быстрый комбинационный футбол "Сельты" позволяет команде на выезде выступать едва ли не лучше, чем дома, и в предыдущих стадиях Лиги Европы галисийцы добивались решающего преимущества именно в ответных гостевых встречах. Таким образом были повержены украинский "Шахтер", которому "Сельта" дома проиграла 0:1, но в Харькове победила 2:0 в дополнительное время, и "Краснодар" (1:1, 3:1). Как и "Шахтер" с "Краснодаром", "Генк" старается играть в атакующий футбол, так что следует вновь ожидать результативный футбол.

При этом в чемпионате Испании "Сельта" идет лишь 10-й, фактически потеряв шансы на еврокубковую зону. "Генк" же занял восьмое место на первом этапе чемпионата Бельгии, не попав в шестерку команд, которая разыграет медали и довольствовавшись матчами за право выступить в Лиге Европы.

Матч "Генк" - "Сельта" пройдет на стадионе "Луминус- Арена", главным арбитром назначен Уильям Коллум из Шотландии. Победитель этого противостояния впервые в своей истории выйдет в полуфинал еврокубкового турнира.

"Аякс" ближе всех к полуфиналу

Лучшего результата из всех четвертьфиналистов в первой игре добился "Аякс" из Нидерландов, который на своем поле со счетом 2:0 победил немецкий "Шальке". Немцы считались фаворитами пары, однако теперь шансы выше у соперника, каждый забитый гол которого в Гельзенкирхене вынудил хозяев забивать уже четыре мяча.

"Шальке" переживает не лучшие времена, в апреле выиграв лишь один матч из пяти и занимая 11-е место в чемпионате Германии. В воскресенье команда Маркуса Вайнцирля проиграла в гостях "Дармштадту", который занимает последнее место в таблице и лишь благодаря этому успеху сохранил за пять туров до финиша теоретические шансы на выживание.

Матч на "Фельтинс-Арене" обслужит судейская бригада во главе с Овидиу Хэцеганом из Румынии.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне. Полуфинальные матчи состоятся 4 и 11 мая, финал запланирован на 24 мая в Стокгольме.