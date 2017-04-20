Васильев: для ФК "Монако" не существует пределов в текущей Лиге чемпионов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", представляющий Францию, не имеет пределов в Лиге чемпионов и готов бороться за победу. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.

"Монако" победил на своем поле "Боруссию" со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в 1/2 финала турнира. Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой "Монако" - 3:2. "Монако" впервые с 2004 года попал в четверку лучших команд Европы.

"Я очень рад и горд этим результатом, для "Монако" не существует пределов. В воскресенье нас ждет серьезное испытание в Лионе в рамках чемпионата, но мы будем ответственно играть в обоих турнирах. Мы не ждали подобного в начале сезона, но это доказывает, что наш проект работает и приносит результаты. Полуфинал - большое достижение для нас, но мы не готовы останавливаться", - сказал Васильев.

Соперник команды по полуфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.