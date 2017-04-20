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Теннисистка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности

Спорт
20 апреля, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По словам пресс-секретаря теннисистки Келли Буш Новак, первенец родится осенью 2017 года
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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/LUKAS COCH

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя теннисистки Келли Буш Новак.

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Серена Уильямс
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По словам пресс-секретаря теннисистки, предполагается, что первенец Уильямс родится осенью 2017 года. Ранее американский портал TMZ сообщил, что спортсменка находится на 20-й неделе беременности. В декабре 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit.

Таким образом, Уильямс придется приостановить профессиональную карьеру. Она пропустит оставшиеся три турнира серии Большого шлема 2017 года - Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, а также Открытый чемпионат США.

За карьеру Серена Уильямс заработала $84,5 млн призовых, выиграв 72 турнира WTA. 23 титула она завоевала на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, последний из которых в январе 2017 года - Открытый чемпионат Австралии. Выиграв 23-й турнир серии, Серена Уильямс превзошла рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф (22 победы) в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

Абсолютный рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема принадлежит Маргарет Корт (24 титула, 11 из которых были завоеваны в Открытую эру). Также Корт занимает первое место по общему числу трофеев среди теннисисток (одиночный и парный разряды, а также микст) - 64 выигранных турнира. Кроме того, Корт - единственная теннисистка в истории, выигрывавшая четыре турнира Большого шлема за календарный год в двух разрядах: одиночном (1970) и миксте (1963).

Кроме того, Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды побеждая в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Серена и Винус Уильямс - единственные в современной истории тенниса сестры, бывшие первыми "ракетками" мира как в парном разряде (в сумме восемь недель), так и в одиночном (Серена - более 179 недель, Винус - 11). В парном разряде американки являются 22-кратными победительницами турниров WTA. В одиночном в активе Серены 72 титула WTA, у Винус - 49 трофеев (из них семь побед на турнирах Большого шлема).

Серена Уильямс является самой возрастной победительницей турниров серии Большого шлема. Выиграв в январе Открытый чемпионат Австралии, она превзошла собственное достижение, которое установила на Уимблдонском турнире 2016 года, победив в решающем матче немку Ангелик Кербер. В день финала Открытого чемпионата Австралии - 2017 спортсменке было 35 лет 4 месяца и 2 дня, также Серене принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316). Предыдущее достижение принадлежало чешке Мартине Навратиловой (309). Американка превзошла его, выиграв первый матч на нынешнем турнире.

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