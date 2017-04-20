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Сенатор: США и претенденты на проведение ЧМ-2018 помогут найти альтернативу России

Спорт
20 апреля, 3:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь направил послание главе ФИФА Джанни Инфантино с призывом "пересмотреть решение о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России"
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Сенатор Демократической партии США Ричард Блюменталь

Сенатор Демократической партии США Ричард Блюменталь

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь полагает, что другие страны, желавшие принять у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, а также Федерация футбола США, могут помочь Международной федерации футбола (ФИФА) найти альтернативу России. Об этом говорится в письме, которое политик в среду направил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

В своем послании Блюменталь призывает руководство ФИФА "пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России". По его мнению, действия российского руководства "полностью противоречат гуманитарным ценностям ФИФА". В первую очередь, сенатор критикует РФ за поддержку, оказанную сирийскому правительству.

"ФИФА должна встать на защиту ценностей, которые разделяют игроки в футбол и фанаты по всему миру, отказав России в праве проведения (чемпионата). Я признаю, что это решение потребует от вас мужества и решительности. Я полагаю, что другие страны, желавшие принять у себя чемпионат мира 2018 года и Федерация футбола США, помогут отыскать подходящую альтернативу", - говорится в тексте.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя намерение сенатора предложить перенос места проведения чемпионата, заявил, что подобные инициативы к спорту отношения не имеют. "Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом", - сказал он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.

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