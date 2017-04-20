Гол Овечкина помог "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 5:4 в четвертом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто, российский капитан гостей Александр Овечкин забросил третью шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (3-я, 53-я минута), Овечкин (5) и Том Уилсон (14, 17). У канадского клуба голы забили Зак Хайман (6), Джеймс Ван Римсдик (26), Остон Мэттьюс (52) и Тайлер Бозак (60).
Овечкин сыграл в матче 16 минут 31 секунду, нанес три броска, провел пять силовых приемов и забросил свою третью шайбу в текущем плей-офф. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей за 23 минуты и 31 секунду на площадке, эта передача стала второй в нынешнем плей-офф для Орлова. Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов не смог набрать результативные очки, сыграв 19 минут 45 секунд.
Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев провел второй матч в плей-офф НХЛ, пропустив стартовые две игры серии из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 27 секунд, успев провести шесть силовых приемов и заблокировать один бросок хоккеистов "Вашингтона".
Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ до четырех побед стал равный - 2-2. Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на субботу.
Шайба Овечкина.
Post. And. In. #RockTheRed @csnma pic.twitter.com/NM6GLaPd41— Washington Capitals (@Capitals) 19 апреля 2017 г.