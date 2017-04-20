Бержерон, Кеслер и Койву претендуют на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Патрис Бержерон из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон", Райан Кеслер ("Анахайм") и Микко Койву ("Миннесота") номинированы на приз лучшему нападающему оборонительного плана ("Франк Селке Трофи") регулярного чемпионата сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте лиги.

Бержерон может стать обладателем "Селке Трофи" в четвертый раз в карьере, он выигрывал его в 2012, 2014-2015 гг. Форвард стал лучшим в регулярном чемпионате по числу выигранных вбрасываний - 1089. На его счету 53 очка (21 гол +32 результативные передачи) в 79 матчах.

Кеслер становился обладателем приза в 2011 году. Форвард занял третье место в НХЛ по выигранным вбрасываниям (1029). В нынешнем сезоне в 83 матчах он забросил 22 шайбы и отдал 36 голевых передач. Это его третья номинация на приз.

Койву впервые попал в финальную тройку претендентов на трофей. В 80 проведенных матчах он набрал 58 очков (18 шайб и 40 голевых передач).

Обладатели "Селке Трофи", а также других индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.