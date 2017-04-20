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"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛ

Спорт
20 апреля, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
"Миннесота" выиграла четвертый матч со счетом 2:0, "Сент-Луис" по-прежнему ведет в серии первого раунда Кубка Стэнли - 3-1
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Голкипер "Миннесоты" Деван Дубник

Голкипер "Миннесоты" Деван Дубник

© AP Photo/Jim Mone

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Миннесота" победила "Сент- Луис" со счетом 2:0 в четвертом матче первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократила отставание в серии.

Шайбы забросили Чарли Койл (17-я минута) и Мартин Ганзал (37).

Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (21 минута 46 секунд на площадке, четыре броска, один силовой прием) и Иван Барбашев (12 минут 9 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отличиться результативными действиями.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший все 28 бросков по воротам. Второй звездой стал Койл, третьей - нападающий "Сент-Луиса" Райан Ривз.

"Сент-Луис" по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится на домашней арене "Миннесоты" в ночь на воскресенье.

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