"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Миннесота" победила "Сент- Луис" со счетом 2:0 в четвертом матче первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократила отставание в серии.

Шайбы забросили Чарли Койл (17-я минута) и Мартин Ганзал (37).

Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (21 минута 46 секунд на площадке, четыре броска, один силовой прием) и Иван Барбашев (12 минут 9 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отличиться результативными действиями.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший все 28 бросков по воротам. Второй звездой стал Койл, третьей - нападающий "Сент-Луиса" Райан Ривз.

"Сент-Луис" по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится на домашней арене "Миннесоты" в ночь на воскресенье.