"Анахайм" обыграл "Калгари" и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях победил "Калгари" со счетом 3:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд. "Анахайм" победил в серии со счетом 4-0.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (6-я минута), Нэйт Томпсон (7) и Райан Гецлаф (60). У "Калгари" отличился Шон Монахан (37).

"Анахайм" выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ со четом 4-0 и стал первым клубом, пробившимся в следующую стадию турнира.