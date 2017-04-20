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"Анахайм" обыграл "Калгари" и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Спорт
20 апреля, 7:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Серия первого раунда Кубка Стэнли между "Анахаймом" и "Калгари" завершилась со счетом 4-0
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Райан Гецлаф

Райан Гецлаф

© AP Photo/Ryan Kang

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях победил "Калгари" со счетом 3:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд. "Анахайм" победил в серии со счетом 4-0.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (6-я минута), Нэйт Томпсон (7) и Райан Гецлаф (60). У "Калгари" отличился Шон Монахан (37).

"Анахайм" выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ со четом 4-0 и стал первым клубом, пробившимся в следующую стадию турнира.

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