Бывший чемпион мира по боксу Дрозд заявил, что не завершал карьеру

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС) россиянин Григорий Дрозд не завершал карьеру. Об этом он заявил ТАСС.
Ранее президент WBС Маурисио Сулейман рассказал ТАСС, что Дрозд числится в организации среди боксеров, завершивших карьеру. "Дрозд почти два года не проводил боев. Мы пытались связаться с ним, но не получали ответов. Считаем его завершившим карьеру боксером", - сказал Сулейман.
"Пока новостей по следующему бою нет, - рассказал Дрозд. - Но карьеру я продолжаю. Я не завершал ее".
Свой последний поединок россиянин провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника.
8 апреля прошлого года года Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. В настоящий момент Дрозд восстановился от травмы и не может найти варианты для возвращения на ринг.
В активе Дрозда 40 побед (28 - нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.