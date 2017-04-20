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Бывший чемпион мира по боксу Дрозд заявил, что не завершал карьеру

Спорт
20 апреля, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Ранее глава WBС Маурисио Сулейман рассказал, что Дрозд числится в организации среди боксеров, которые завершили карьеру
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Российский боксер Григорий Дрозд после победы в поединке против польского боксера Лукаша Яника за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе

Российский боксер Григорий Дрозд после победы в поединке против польского боксера Лукаша Яника за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС) россиянин Григорий Дрозд не завершал карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее президент WBС Маурисио Сулейман рассказал ТАСС, что Дрозд числится в организации среди боксеров, завершивших карьеру. "Дрозд почти два года не проводил боев. Мы пытались связаться с ним, но не получали ответов. Считаем его завершившим карьеру боксером", - сказал Сулейман.

"Пока новостей по следующему бою нет, - рассказал Дрозд. - Но карьеру я продолжаю. Я не завершал ее".

Свой последний поединок россиянин провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника.

8 апреля прошлого года года Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. В настоящий момент Дрозд восстановился от травмы и не может найти варианты для возвращения на ринг.

В активе Дрозда 40 побед (28 - нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

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