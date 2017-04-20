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Нападающий Воронин продлил контракт с ХК "Спартак" на два года

Спорт
20 апреля, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Контракт с форвардом является двусторонним
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Артем Воронин

Артем Воронин

© ТАСС/ Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Нападающий Артем Воронин подписал с московским хоккейным клубом "Спартак" новое соглашение, рассчитанное на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 25-летним хоккеистом является двусторонним.

На счету Воронина в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 43 матча, шесть шайб и пять результативных передач.

"Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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