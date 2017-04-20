Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФМБА: вопрос исключения мельдония из запрещенного списка WADA не актуален

Спорт
20 апреля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Как заявили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, исключение мельдония потеряло актуальность, так как были подобраны альтернативные рецептуры
Поделиться
Материал из 1 страницы
Лекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой "Милдронат"

Лекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой "Милдронат"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вопрос исключения мельдония из списка запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) потерял актуальность после нахождения альтернативных рецептур. Об этом ТАСС заявили в пресс- службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил о том, что агентство подобрало альтернативные варианты мельдонию для использования спортсменами. Причем, как сообщил Уйба, альтернативные препараты имеют более высокую эффективность.

"В связи с тем, что для мельдония подобраны альтернативные рецептуры, сходные по механизму действия и не входящие в запрещенный список, исключение мельдония из списка потеряло актуальность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

Смотрите также

ФМБА внедрило обновленную информационную систему учета доноров и крови в регионах
ФМБА уделит особое внимание соблюдению антидопинговых правил при подготовке к ОИ-2018
Центр ФМБА по подготовке спортсменов к ОИ-2018 откроется во Владивостоке в 2017 году
ФМБА: многие российские спортсмены на ОИ-2016 испытывали апатию из-за допинг-скандалов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
2
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
3
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
4
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
5
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама