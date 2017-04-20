ФМБА: вопрос исключения мельдония из запрещенного списка WADA не актуален

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вопрос исключения мельдония из списка запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) потерял актуальность после нахождения альтернативных рецептур. Об этом ТАСС заявили в пресс- службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил о том, что агентство подобрало альтернативные варианты мельдонию для использования спортсменами. Причем, как сообщил Уйба, альтернативные препараты имеют более высокую эффективность.

"В связи с тем, что для мельдония подобраны альтернативные рецептуры, сходные по механизму действия и не входящие в запрещенный список, исключение мельдония из списка потеряло актуальность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.