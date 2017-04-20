ХК "Ак Барс" договорился о продлении контракта с Яруллиным на один год

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" договорился о подписании нового контракта с защитником Альбертом Яруллиным сроком на один год. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.

"Яруллин остается в "Ак Барсе", хотя были предложения из других клубов. Контракт будет рассчитан на один год. Мы все обговорили с Шамилем Хуснутдиновым (директор "Ак Барса". - Прим. ТАСС). Соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне 23-летний Яруллин провел за "Ак Барс" 15 матчей, в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи). Текущий контракт защитника истекает 30 апреля.

В минувшем сезоне "Ак Барс" дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу" (0:4).