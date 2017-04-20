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Защитник "Спартака" Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛ

Спорт
20 апреля, 9:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Как рассказал агент игрока Гари Гринстин, также хоккеисту поступило квалификационное предложение от "Спартака"
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Ярослав Дыбленко (справа)

Ярослав Дыбленко (справа)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко получил серьезное предложение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.

"Дыбленко поступило квалификационное предложение от "Спартака", будем рассматривать. Ему также поступило серьезное предложение из НХЛ. Им заинтересовались, это приятно. Окончательное решение останется за хоккеистом", - сказал собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне Дыбленко провел за "Спартак" 51 игру, в которой набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.

По итогам регулярного сезона "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

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