Тренер: футболистам "Боруссии" стало неловко из-за задержки автобуса перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Игроки немецкого футбольного клуба "Боруссия" почувствовали себя неловко из-за задержки полицейскими автобуса команды перед ответным гостевым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Монако". Об этом заявил главный тренер "Боруссии" Томас Тухель, которого цитирует BBC.

"Полицейские, сопровождавшие нас, долгое время стояли на месте, при этом улица была пуста, - сказал Тухель. - Мы не продвинулись ни на сантиметр, мы стояли 16-17 минут. У меня было ощущение, что мы были сосредоточены на игре, но вдруг футболистам стало не по себе из-за сложившейся ситуации".

В среду "Монако" победил на своем поле "Боруссию" со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в 1/2 финала турнира.

За несколько часов до первой встречи между этими командами в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" сработали три взрывных устройства. Марк Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов (у него диагностировали перелом лучевой кости руки). Он был госпитализирован и выбыл на неопределенный срок.

Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт. Из-за инцидента первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между этими командами был перенесен с 11 на 12 апреля и завершился со счетом 3:2 в пользу "Монако".