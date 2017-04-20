Футболист Павлюченко готов продлить контракт с "Уралом" на один год

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Урал" Роман Павлюченко готов продлить контракт до лета 2018 года. Об этом форвард сообщил ТАСС.
Договор 35-летнего игрока с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.
"Мы разговаривали с президентом ("Урала", Григорием Ивановым), но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата (России). Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде, - рассказал Павлюченко. - Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два- три года?"
Нападающий играет за "Урал" с лета 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 18 матчей, в которых забил три гола. Игрок является обладаем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.