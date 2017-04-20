Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином Липинцом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Намибиец Джулиус Индонго может отказаться от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг и боя против обязательного претендента россиянина Сергея Липинца. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

"По моим данным, Индонго оставит этот пояс, и тогда бой (Липинца) будет со следующей кандидатурой. Скорее всего, это будет Морис Хукер. Если он, то бой пройдет на шоу Ковалев - Уорд", - сказал Вайсфельд.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Намибиец ранее победил британца Рикки Бернса и также завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.