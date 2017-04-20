Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Никита Трямкин перешел в екатеринбургский "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

"Наш клуб достиг договоренности со своим воспитанником о подписании контракта", - говорится в заявлении "Автомобилиста".

Срок соглашения 22-летнего игрока с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сообщается.

Последние два сезона воспитанник "Автомобилиста" провел в "Ванкувере". В последнем сезоне он сыграл 66 матчей и набрал девять очков (2 шайбы и 7 передач).