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Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"

Спорт
20 апреля, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Срок соглашения не разглашается
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Никита Трямкин

Никита Трямкин

© EPA/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Никита Трямкин перешел в екатеринбургский "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

"Наш клуб достиг договоренности со своим воспитанником о подписании контракта", - говорится в заявлении "Автомобилиста".

Срок соглашения 22-летнего игрока с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сообщается.

Последние два сезона воспитанник "Автомобилиста" провел в "Ванкувере". В последнем сезоне он сыграл 66 матчей и набрал девять очков (2 шайбы и 7 передач).

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