Скачки на приз президента РФ состоятся 11 июня на Московском ипподроме

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении скачек на Центральном московском ипподроме на приз главы государства.

"Провести 11 июня 2017 года на Центральном московском ипподроме скачки на приз президента РФ за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Приз президента РФ был учрежден по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и при поддержке правительства РФ в 2004 году. В разные годы турнир проходил на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону, Пятигорска. На столичном ипподроме он пройдет уже в девятый раз.

В 2016 году скачки на приз президента РФ выиграл жеребец Тайгер Кид с жокеем Мырзабеком Каппушевым. Победитель прошел дистанцию в 2,4 км за 2 минуты 35,9 секунд и получил денежный приз в размере 5 млн рублей.