Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скачки на приз президента РФ состоятся 11 июня на Московском ипподроме

Спорт
20 апреля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении скачек на Центральном московском ипподроме на приз главы государства
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении скачек на Центральном московском ипподроме на приз главы государства.

"Провести 11 июня 2017 года на Центральном московском ипподроме скачки на приз президента РФ за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Приз президента РФ был учрежден по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и при поддержке правительства РФ в 2004 году. В разные годы турнир проходил на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону, Пятигорска. На столичном ипподроме он пройдет уже в девятый раз.

В 2016 году скачки на приз президента РФ выиграл жеребец Тайгер Кид с жокеем Мырзабеком Каппушевым. Победитель прошел дистанцию в 2,4 км за 2 минуты 35,9 секунд и получил денежный приз в размере 5 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама