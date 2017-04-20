Скачки на приз президента РФ состоятся 11 июня на Московском ипподроме

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении скачек на Центральном московском ипподроме на приз главы государства.
"Провести 11 июня 2017 года на Центральном московском ипподроме скачки на приз президента РФ за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Приз президента РФ был учрежден по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и при поддержке правительства РФ в 2004 году. В разные годы турнир проходил на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону, Пятигорска. На столичном ипподроме он пройдет уже в девятый раз.
В 2016 году скачки на приз президента РФ выиграл жеребец Тайгер Кид с жокеем Мырзабеком Каппушевым. Победитель прошел дистанцию в 2,4 км за 2 минуты 35,9 секунд и получил денежный приз в размере 5 млн рублей.