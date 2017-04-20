Газзаев считает недопустимым призыв сенатора США лишить Россию права на проведение ЧМ-2018

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Высказывания американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя о лишении России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году недопустимы и прямо оскорбляют российский народ. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия").

Ранее Блюменталь направил письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в котором призвал руководство организации "пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России". По его мнению, действия российского руководства "полностью противоречат гуманитарным ценностям ФИФА". В первую очередь сенатор раскритиковал РФ за поддержку, оказанную сирийскому правительству.

По мнению Газзаева, "высказывания сенатора Блюменталя абсолютно недопустимы для политика такого ранга". "Это не имеет ничего общего с дипломатической критикой, это прямые оскорбления президента России, а в его лице - всего российского народа", - считает депутат.

"Сенатор Блюменталь, видимо, не в курсе, что российская операция в Сирии проводится по приглашению президента (Башара) Асада, что именно наша страна вносит самый большой вклад в борьбу с международным терроризмом, тогда как США и их союзники до сих пор не могут определиться, кого поддерживать - террористов или законную сирийскую армию", - указал Газзаев.

На его взгляд, "западная пропаганда перешла все границы дозволенного в своих нападках на Россию". "Ни один чемпионат ни по одному виду спорта в истории не был окружен таким негативным медийным ажиотажем, причем запрос на этот ажиотаж создают западные политики", - отметил он. При этом простые болельщики всего мира хотят приехать в Россию на праздник футбола, добавил парламентарий.

"Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране на самом высоком уровне", - уверен Газзаев. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.