Лебзяк подтвердил, что возглавил сборную Туркмении по боксу

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк подтвердил, что официально возглавил команду Туркмении. Об этом специалист сообщил ТАСС.
"Я возглавил сборную Туркмении на олимпийский цикл, - сказал Лебзяк. - У нас стоит задача выиграть медали на Олимпийских играх. Были также предложения из Канады и Азербайджана, но я выбрал Туркмению. Условия хорошие, есть база и все необходимое".
Ранее специалист возглавлял сборную России. С Лебзяком было решено не продлевать контракт по итогам Олимпийских игр 2016 года, на его место был назначен Олег Меньшиков. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год.
Под руководством специалиста российские боксеры на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.