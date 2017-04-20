ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления Коу

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила рабочей группе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) комментарии по поводу заявления главы организации Себастьяна Коу об отсутствии прогресса в процессе восстановления российской легкой атлетики. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
"Все комментарии ВФЛА были отправлены сегодня главе рабочей группе IAAFРуне Андерсену, - сказал Паркин. - Также мы продолжаем работу по согласованию проведения очередной встречи рабочей группы IAAFс представителями ВФЛА. Мы хотели бы провести эту встречу в мае, но дата пока не назначена".
Ранее Коу заявил, что ВФЛА перестала показывать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации. Андерсен высказывал мнение, что назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может иметь негативные последствия для процесса восстановления ВФЛА.
Членство ВФЛА в составе IAAFбыло приостановлено в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах.