Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления Коу

Спорт
20 апреля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Ранее глава IAAF заявил, что ВФЛА перестала показывать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила рабочей группе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) комментарии по поводу заявления главы организации Себастьяна Коу об отсутствии прогресса в процессе восстановления российской легкой атлетики. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

"Все комментарии ВФЛА были отправлены сегодня главе рабочей группе IAAFРуне Андерсену, - сказал Паркин. - Также мы продолжаем работу по согласованию проведения очередной встречи рабочей группы IAAFс представителями ВФЛА. Мы хотели бы провести эту встречу в мае, но дата пока не назначена".

Ранее Коу заявил, что ВФЛА перестала показывать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации. Андерсен высказывал мнение, что назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может иметь негативные последствия для процесса восстановления ВФЛА.

Членство ВФЛА в составе IAAFбыло приостановлено в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах.

Смотрите также

Коу: ВФЛА замедлила темпы выполнения критериев IAAF
ВФЛА не понимает заявления Коу о замедлении темпов выполнения критериев IAAF
Паркин: слова Коу о тяжелой жизни информаторов IAAF в России не вызывают удивления
Мутко: претензии Коу по процессу восстановления ВФЛА непонятны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама