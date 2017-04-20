Строительство федерального тренировочного центра "Крымский" начнется в 2018 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы по созданию федерального тренировочного центра для сборных России "Крымский" в Алуште будут вестись с 2018 года. Об этом сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Александр Росляков в ходе Ялтинского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что центр будет создан на базе олимпийского центра спортивной подготовки "Спартак". В прошлом году объект был передан в федеральную собственность.

"В рамках нашей программы на сегодняшний день на реконструкцию инфраструктуры и создание новых объектов в центре предусмотрено 2,2 млрд рублей, - сказал Росляков. - В том числе проектно-изыскательные работы, стоимость которых составит 148 млн рублей. Эти работы уже ведутся. В конце 2017 года мы ожидаем получения экспертизы, а начало строительно-монтажных работ начнется в 2018 году, и в 2020 году центр "Крымский" будет создан".

"В 2016 году мы начали на объекте первый этап капитального ремонта, - добавил Росляков. - Министерство спорта РФ выделяло на эти цели 112 млн рублей, на 2017 год предусмотрено 156 миллионов рублей на восстановление и реконструкцию существующей инфраструктуры".

Общая площадь "Крымского" составит 20 тысяч кв. м. В частности, на базе объекта будет вестись подготовка сборных команд России по легкой атлетике и плаванию.

Объект реконструируется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Всего на развитие спортивной инфраструктуры полуострова будет направлено свыше 4,5 млрд рублей из федерального бюджета.