"Урал" продал все билеты за три дня на чартер для болельщиков на финал Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" за три дня продал все билеты на чартерный рейс для болельщиков до Сочи, где 2 мая проведет финальный матч Кубка России с московским "Локомотивом". Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

"Все места на чартер в Сочи проданы. В понедельник, 17 апреля, мы объявили о старте приема заявок на чартер по маршруту Екатеринбург - Сочи - Екатеринбург, который отвезет 155 болельщиков нашего клуба на финальный матч Кубка России. В этот же день мы получили 111 заявок, а за два дня их накопилось 214", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что футбольный клуб не имеет финансовой возможности организовать второй и третий рейсы. "Для того, чтобы цена на одного пассажира составляла 12 тыс. рублей, клубу вновь придется покрыть почти половину его (чартера - прим. ТАСС) стоимости. Для тех, кто не сможет увидеть финальный матч на стадионе "Фишт", наш клуб готовит фан-зону в центре Екатеринбурга, где все желающие на большом экране смогут увидеть исторический для нашей команды матч", - поясняется в сообщении.

Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков поздно вечером после игры. Билеты обошлись болельщикам в 12 тыс. рублей в обе стороны.

Финальный матч Кубка России, в которым сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Обладатель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.