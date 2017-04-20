Депутаты ЛДПР предлагают отстранять тренера от работы за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отстранять от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. В первом случае тренер будет отстранен, если решением соответствующей антидопинговой организации признан "факт обладания тренером в соревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом, или обладания тренером во внесоревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом".

Также поводом может стать "факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". Кроме того, наставник будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация установит "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил".

Согласно предлагаемым либерал-демократами поправкам, федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. "При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок", - пишут разработчики.