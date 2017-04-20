Горшков: новый рекорд фигуристки Медведевой вызывает восхищение

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказал восхищение Евгенией Медведевой, которая установила очередной мировой рекорд. Об этом он заявил ТАСС.
В четверг 17-летняя Медведева установила мировой рекорд в короткой программе. По сумме проката на командном чемпионате мира, который проходит в Токио, она набрала 80,85 балла и обновила предыдущее достижение, установленное ею же в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21).
"Молодец, что тут скажешь. Конец сезона, прошел чемпионат мира, все устали, спортсмены выходят из формы, а она ставит рекорд. В очередной раз выражаю ей свое восхищение", - отреагировал Горшков.
На чемпионате мира, который прошел в апреле в Хельсинки, российская спортсменка установила мировой рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).