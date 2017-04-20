Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горшков: новый рекорд фигуристки Медведевой вызывает восхищение

Спорт
20 апреля, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В четверг спортсменка на командном чемпионате мира в Японии улучшила свой же мировой рекорд в короткой программе
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Медведева

Евгения Медведева

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказал восхищение Евгенией Медведевой, которая установила очередной мировой рекорд. Об этом он заявил ТАСС.

В четверг 17-летняя Медведева установила мировой рекорд в короткой программе. По сумме проката на командном чемпионате мира, который проходит в Токио, она набрала 80,85 балла и обновила предыдущее достижение, установленное ею же в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21).

"Молодец, что тут скажешь. Конец сезона, прошел чемпионат мира, все устали, спортсмены выходят из формы, а она ставит рекорд. В очередной раз выражаю ей свое восхищение", - отреагировал Горшков.

На чемпионате мира, который прошел в апреле в Хельсинки, российская спортсменка установила мировой рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама