Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМ

Российские фигуристы занимают второе место по итогам первого дня командного ЧМСпорт 20 апреля, 14:36
Пилоты "Формулы-1" поддержали молодого гонщика, попавшего в серьезную авариюСпорт 20 апреля, 14:23
Глава МПК Крэйвен потрясен внезапной кончиной тренера сборной РФ по следж-хоккею СамойловаСпорт 20 апреля, 14:14
Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в КрымуСпорт 20 апреля, 14:12
Гамба: российские дзюдоисты могут завоевать три-четыре золотые медали на ЧЕСпорт 20 апреля, 13:57
Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" будет яркого солнечного цветаСпорт 20 апреля, 13:36
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны ЕвропыОбщество 20 апреля, 13:30
ФГК во II квартале 2017 г. может взять в аренду грузовые вагоны ПАО "Трансфин-М"Транспорт 20 апреля, 13:22
Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМСпорт 20 апреля, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева показала отличный старт на командном чемпионате мира, который проходит в Японии. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Медведева стала первой в короткой программе, набрав 80,85 балла. 17-летняя спортсменка обновила мировой рекорд, установленный ею в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21).
"Женя умница, и мы это знаем. И это ведь только ее первое выступление на этом турнире. В конце сезона такое выступление! Молодец", - заявил Мутко.