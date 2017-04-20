Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева показала отличный старт на командном чемпионате мира, который проходит в Японии. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Медведева стала первой в короткой программе, набрав 80,85 балла. 17-летняя спортсменка обновила мировой рекорд, установленный ею в финале Гран-при сезона-2016/17 (79,21).

"Женя умница, и мы это знаем. И это ведь только ее первое выступление на этом турнире. В конце сезона такое выступление! Молодец", - заявил Мутко.