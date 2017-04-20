Президент EJU: изменения в правилах сделали дзюдо понятнее, их оставят в силе

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ВАРШАВА, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Новые правила дзюдо, тестирование которых завершится в августе на чемпионате мира в Будапеште, сделали вид спорта привлекательнее и понятнее для болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик.
Изменения в правилах глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер анонсировал в декабре 2016 года, их тестирование началось в январе нынешнего года. В числе прочих перемен из судейской системы исчезла оценка "юко". Остались только две технические оценки - "ваза-ари" и "иппон" (чистая победа).
"В Варшаве стартовал чемпионат Европы - первый послеолимпийский старт, который проходит по новым правилам. Их тестирование завершится уже скоро, - рассказал Соловейчик. - Совершенно очевидно, что изменения оказались на пользу дзюдо, которое стало понятнее, динамичнее, зрелищнее. Есть основания предполагать, что эти правила будут официально утверждены на конгрессе IJF в Будапеште, во время чемпионата мира, и на Олимпиаде в Токио дзюдоисты будут выступать уже по новым правилам".
Соловейчик отметил, что на турнире в Варшаве могут появиться новые имена в дзюдо. "Каждый послеолимпийский старт интересен с точки зрения состава участников - опытные мастера борются с молодыми спортсменами, появляются новые имена, - отметил президент EJU. - Мы ждем звезд, которые засверкают через четыре года на Играх в Токио, и готовы всячески поддерживать их на этом пути".
Чемпионат Европы в Варшаве завершится 23 апреля.