Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент EJU: изменения в правилах сделали дзюдо понятнее, их оставят в силе

Спорт
20 апреля, 13:03 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
По словам Сергея Соловейчика, очевидно, что изменения оказались на пользу дзюдо, которое стало понятнее, динамичнее и зрелищнее
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Соловейчик

Сергей Соловейчик

© ТАСС/Сергей Русанов

ВАРШАВА, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Новые правила дзюдо, тестирование которых завершится в августе на чемпионате мира в Будапеште, сделали вид спорта привлекательнее и понятнее для болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик.

Изменения в правилах глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер анонсировал в декабре 2016 года, их тестирование началось в январе нынешнего года. В числе прочих перемен из судейской системы исчезла оценка "юко". Остались только две технические оценки - "ваза-ари" и "иппон" (чистая победа).

"В Варшаве стартовал чемпионат Европы - первый послеолимпийский старт, который проходит по новым правилам. Их тестирование завершится уже скоро, - рассказал Соловейчик. - Совершенно очевидно, что изменения оказались на пользу дзюдо, которое стало понятнее, динамичнее, зрелищнее. Есть основания предполагать, что эти правила будут официально утверждены на конгрессе IJF в Будапеште, во время чемпионата мира, и на Олимпиаде в Токио дзюдоисты будут выступать уже по новым правилам".

Соловейчик отметил, что на турнире в Варшаве могут появиться новые имена в дзюдо. "Каждый послеолимпийский старт интересен с точки зрения состава участников - опытные мастера борются с молодыми спортсменами, появляются новые имена, - отметил президент EJU. - Мы ждем звезд, которые засверкают через четыре года на Играх в Токио, и готовы всячески поддерживать их на этом пути".

Чемпионат Европы в Варшаве завершится 23 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама