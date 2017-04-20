Тренер сборной РФ по следж-хоккею скончался во время визита в Южную Корею на ЧМ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Старший тренер паралимпийской сборной России по следж-хоккею Сергей Самойлов скончался во время визита в южнокорейский Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Самойлов скончался на 65-м году жизни.

"В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти Сергея Самойлова, - говорится в заявлении. - Паралимпийский комитет России выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича".

Самойлов возглавил сборную России по следж-хоккею, созданную в 2009 году для подготовки к Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали, проиграв американцам в финале со счетом 0:1. В марте 2014 года Самойлов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Сборная России не принимала участия в чемпионате мира, который проходит с 11 по 20 апреля в южнокорейском Канныне, из-за отстранения российских паралимпийцев от международных соревнований, проводящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета.