Поддержку профессионального спорта в Башкирии могут сократить на 300 млн рублей

УФА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Финансирование профессиональных спортивных команд в Башкирии может быть сокращено на 300 млн рублей. Средства будут перераспределены в массовый спорт, сообщил на заседании Госсобрания республики премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

"В прошлом году мы более 300 млн направили на поддержку профессиональных команд из бюджета республики. Эта сумма будет уменьшена или ее, скорее всего, не будет. Средства должны быть перераспределены на поддержку массового спорта", - сказал он.

По его словам, в правительстве республики на днях прошла встреча со всеми спортивными федерациями региона. Достигнута договоренность о разработке программ, в которых будут определены задачи спортсменов и количество людей, которых предстоит подготовить к тем или иным соревнованиям. "Мы хотим разработку и согласование этих программ провести совместно, - отметил Марданов. - На реализацию этих программ будут направлены средства бюджета республики".

"Значительную часть средств, которая необходима для поддержки спортивных команд, мы будем изыскивать в основном из внебюджетных источников. Никто не снимает с нас цели, чтобы обеспечить устойчивое финансирование всех команд", - добавил премьер-министр Башкирии.

При этом на прежнем уровне сохранится финансирование хоккейного клуба "Салават Юлаев" и всей линейки республиканского хоккея за счет спонсорской поддержки "Башнефти". В прошлом году эта сумма составила 2,5 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что "финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт".