Билеты на второй этап Гран-при в Москве по шахматам будут стоить от 900 рублей

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Билеты на второй этап серии Гран-при по шахматам, который состоится в Москве с 11 по 22 мая, будут стоить от 900 рублей. Об этом журналистам сообщил президент организации World Chess, проводящей Гран-при, Илья Мерензон.
"Билеты будут стоить от 900 рублей. Количество будет ограничено. Будут онлайн-подписки как платные, так и бесплатные", - сказал Мерензон.
"Уровень интереса к шахматам по миру вырос. Мы столкнулись с тем, что шахматы стали одним из самых популярных видов спорта", - добавил глава World Chess.
Мерензон сообщил, что призовой фонд турнира составит €150 тысяч. Участие в соревновании примут 18 гроссмейстеров. Вместо венгра Рихарда Раппорта в турнире сыграет Салем Салех из ОАЭ.
Москва впервые после турнира претендентов 2016 года вновь примет шахматное соревнование мирового масштаба. Второй этап серии Гран-при пройдет с 11 по 22 мая в здании московского Телеграфа. Два победителя серии попадут в число участников турнира претендентов 2018 года, триумфатор которого получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.