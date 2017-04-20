Реализация ФЦП "Развитие физической культуры и спорта" в Крыму идет по плану

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Реализация Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП) проходит на территории полуострова Крым в полном соответствии с графиком. Об этом ТАСС заявила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова в рамках Ялтинского международного экономического форума.
"Все идет по плану, - сказала Паршикова. - Мы довольны тем, что Республика Крым включилась активным субъектом Российской Федерации в план по реализации ФЦП. Все работы по строительству идут в полном объеме без нарушения сроков освоения инвестиций".
Ранее сообщалось, что на развитие спортивной инфраструктуры полуострова будет направлено около 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства в Крыму создадут федеральный центр подготовки сборных России "Крымский" в Алуште и пять региональных центров.
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.